США могут вернуть Кубу в список стран-спонсоров терроризма – СМИ

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность возвращения Кубы, где из-за финансовой напряженности ввели регулирование продажы продуктов питания и средств гигиены, в свой список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, который пожелал остаться неназваным.
Мол, у Белого дома есть "убедительные доводы" в пользу такого шага, а именно поддержка Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным.
Собеседник не исключил, что такое решение может быть принято до конца текущего года.
Ранее Соединенные Штаты Америки внесли Венесуэлу, Иран, КНДР, Кубу и Сирию в список стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом.
США в 2015 году исключили из списка стран-спонсоров терроризма Кубу, которая впервые оказалась в нем в 1982 году. В этот перечень сейчас входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.
Напомним, что ранее на Кубе объявили официальные результаты референдума о новой конституции государства.
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