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США могут вернуть Кубу в список стран-спонсоров терроризма – СМИ

15 мая, 01:05

Елена Кузьмич

Мол, у Белого дома есть «убедительные доводы» в пользу такого шага

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность возвращения Кубы, где из-за финансовой напряженности ввели регулирование продажы продуктов питания и средств гигиены, в свой список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, который пожелал остаться неназваным.

Мол, у Белого дома есть "убедительные доводы" в пользу такого шага, а именно поддержка Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным.

Собеседник не исключил, что такое решение может быть принято до конца текущего года.

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Ранее Соединенные Штаты Америки внесли Венесуэлу, Иран, КНДР, Кубу и Сирию в список стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом.

США в 2015 году исключили из списка стран-спонсоров терроризма Кубу, которая впервые оказалась в нем в 1982 году. В этот перечень сейчас входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.

Напомним, что ранее на Кубе объявили официальные результаты референдума о новой конституции государства.

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Куба США терроризм список

Источник: ТАСС

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