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США могут внести Корпус стражей исламской революции в список террористов

Сегодня, 03:47

Решение поддержали госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Фото: Getty Images
США могут внести Корпус стражей исламской революции в список террористов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg США Решение поддержали госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Соединенные Штаты могут объявить о внесении Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана – ред) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным газеты, решение поддержали госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В то же время представители Пентагона, в том числе председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, предостерегали от такого шага из опасений, что внесение КСИР в список террористических организаций ударит по военнослужащим американцам в регионе.

Издание отмечает, что этот шаг станет первым случаем, когда США внесут в список террористических организаций официальный орган иностранного государства.

Ранее США вводили санкции против связанных с КСИР организаций. В частности, 26 марта под санкции попали 25 физических и юридических лиц.

В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Ранее сообщалось, что американские власти приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана.

В прошлом году госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что Вашингтон готов работать с Тегераном над урегулированием проблем в отношениях, в том числе путем заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий, о выходе из которого Дональд Трамп объявил 8 мая. В частности, глава внешнеполитического ведомства США перечислил 12 условий подписания нового соглашения с Ираном, которые выдвигает администрация Трампа. Среди них он назвал гарантию, "что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить Совместный всеобъемлющий план действий".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предпринимают все возможные усилия, чтобы затруднить работу Ирана над ракетной программой.

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Тег Иран, США, террористы, санкции, Болтон, Помпео

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