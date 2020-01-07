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США могут ввести санкции против Ирака: Трамп назвал причину

7 января, 23:49

«Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно», - заявил Трамп.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон может ввести санкции против Ирака в том случае, если иракское руководство поведет себя неуважительно к американской стороне. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов. — К нам должны относиться уважительно".

"Мы заслужили. То, что мы сделали с ИГ, там в регионе был бардак до нас, мы оказали Ближнему Востоку и многим странам огромную услугу", – считает Трамп.

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Ранее мы писали, что США были разочарованы решением парламента Ирака вывести американские войска из страны после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймайни и пригрозили Багдаду санкциями.

Напомним, на фоне обострения, к которому привела ликвидация под Багдадом командира иранского спецназа "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, парламент Ирака поддержал выведение американского военного контингента с территории страны.

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Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Отметим, что Пентагон подтвердил свою ответственность за атаку, уточнив, что она проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. Причем Конгрессу заранее об этом намерении не сообщали – Белый дом уведомил об этом уже постфактум.

Авиаудар был нанесен спустя несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. Ответственность за случившееся Белый дом возложил на Тегеран.

Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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Иран США санкции Дональд Трамп Ближний Восток

Источник: ТАСС

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