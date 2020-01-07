США могут ввести санкции против Ирака: Трамп назвал причину

«Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно», - заявил Трамп.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон может ввести санкции против Ирака в том случае, если иракское руководство поведет себя неуважительно к американской стороне. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов. — К нам должны относиться уважительно".

"Мы заслужили. То, что мы сделали с ИГ, там в регионе был бардак до нас, мы оказали Ближнему Востоку и многим странам огромную услугу", – считает Трамп.

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Ранее мы писали, что США были разочарованы решением парламента Ирака вывести американские войска из страны после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймайни и пригрозили Багдаду санкциями.

Напомним, на фоне обострения, к которому привела ликвидация под Багдадом командира иранского спецназа "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, парламент Ирака поддержал выведение американского военного контингента с территории страны.

Отметим, что Пентагон подтвердил свою ответственность за атаку, уточнив, что она проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. Причем Конгрессу заранее об этом намерении не сообщали – Белый дом уведомил об этом уже постфактум.

Авиаудар был нанесен спустя несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. Ответственность за случившееся Белый дом возложил на Тегеран.

Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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