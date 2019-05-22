США могут ввести санкции против обогатившихся на поставках продуктов в Венесуэлу

Санкции могут быть введены в ближайшие недели или месяцы

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

Американские власти готовятся ввести санкции против представителей властей Венесуэлы и частных лиц присваивали себе средства, выделенные на снабжение страны продовольствием. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

По их словам, ограничительные меры могут быть введены уже "в ближайшие недели или месяцы". Помимо санкций, американские власти намерены выдвинуть обвинения против людей, которые предположительно "накопили крупные суммы денег на иностранных счетах", а также вложили их в "недвижимость в США, яхты и самолеты". Речь идет как о представителях правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так и о частных подрядчиках, которые, по мнению властей США, причастны к присвоению "миллиардов долларов государственных средств, выделенных на снабжение страны продовольствием, а также на другие задачи".

На такой шаг американские власти могут пойти ради оказания большего давления на Мадуро, а также для того, чтобы лишить его доходов, которые в США считают незаконными. При этом они рассчитывают "отследить государственные средства, которые, как считает Вашингтон, должны перейти под контроль лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо".

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд в своем новом докладе, обнародованном ранее в этом месяце, прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа. – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание Washington Post.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро. А венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть демонстрантов. Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США могут ввести санкции против обогатившихся на поставках продуктов в Венесуэлу". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"