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США могут выделить миллиард долларов на энергетическую безопасность, в том числе в Украине

14 декабря, 21:23

Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встречах с членами Конгресса в Вашингтоне выступил за принятие уже внесенного проекта закона США об энергетической безопасности Европы, который вскоре будет рассматриваться.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"На встречах с членами конгресса Дмитрий Кулеба выступил за принятие уже внесенного проекта закона США об энергетической безопасности Европы, который вскоре будет рассматриваться. Он предоставит около 1 миллиарда долларов США американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине. Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов ", – говорится в сообщении.

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Кулеба отметил стратегическую важность диверсификации энергетики в Европе. "Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", – отметил он.

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США могут выделить миллиард долларов на энергетическую безопасность, в том числе в Украине
Фото: kmu.gov.ua

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в борьбе с российскими газопроводами, идущими в обход Украины, перешли от слов к делу. Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Для вступления в силу документ, который предполагает защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами. должен подписать президент США Дональд Трамп.

США не только категорически против строительства "Северного потока – 2", но еще и уверяли Украину в своей поддержке. Так, заместитель Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток-2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности.

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