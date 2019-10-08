США могут выйти из Договора по открытому небу – конгрессмен

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки

/ Фото: AFP

Администрация США рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк).

"Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас не делать столь безрассудного шага", — говорится в письме, которое Энгел направил помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О’Брайену.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договор заключен с целью содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.

Реклама

Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение ракеты 9М729.

В тренде Дело на десятки миллиардов долларов: как Китай соперничает с Россией за Казахстан

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В рамках этой сделки Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Российское Министерство иностранных дел уже официально подтвердило крах договора, но возлагает вину за это на США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама