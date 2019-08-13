США могут выйти из Всемирной торговой организации — Трамп

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Соединенные Штаты Америки могут выйти из Всемирной торговой организации, если это потребуется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер выразил уверенность в том, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США. "Мы проигрывали почти все споры в ВТО, они думали, что мы глупые. Теперь мы выигрываем многие споры, потому что они знают, что у них нет твердой почвы под ногами. Мы уйдем, если нам придется", — сказал он.

Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов распорядиться о выходе из организации, если та не улучшит свою работу. Он отмечал, что организация на протяжении многих лет "плохо обращалась" с США, и ей необходимо изменить свою политику. По его словам, организация предоставляла преференции Китаю.

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Напомним, что Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

Ранее Соединенные Штаты Америки обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введенными Индией дополнительными тарифами на ряд американских товаров в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и алюминий.

Также ранее США инициировали в ВТО аналогичные споры с Россией, Китаем, Евросоюзом и Турцией, которые, как и Индия, приняли ответные меры после повышения Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий.

При этом ранее ВТО также приняла решение, что США предоставляли некоторые субсидии авиастроительному концерну Boeing.

Тем временем 5 апреля Всемирная торговая организация (ВТО) обнародовала свой окончательный доклад по делу DS512 "Россия – Меры, касающиеся транзитных перевозок", которое инициировала Украина. Претензии Украины не были удовлетворены. То есть Украина проиграла.

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