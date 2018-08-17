США может ужесточить санкции против Турции из-за пастора Брансона

Если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу, против Турции могут ужесточить санкции. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает 112.ua со ссылкой на Bloomberg.

По словам Мнучина, санкции ужесточат, если президент Реджеп Тайип Эрдоган откажется от быстрого освобождения пастора.

"Мы вносим санкции в отношении некоторых членов Кабинета министров. У нас есть еще то, что мы планируем сделать, если они не выпустят его быстро", – сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении Турции широкомасштабные санкции, если Анкара не освободит американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористическим организациям FETÖ (движение Фетуллаха Гюлена) и PKK.

Также сообщалось, что Турция готова искать "новых друзей" вместо США. Президент Реджеп Эрдоган предъявил Вашингтону ультиматум: если санкции не отменят, отношения уже не будут такими, как прежде.

Напомним, что из-за введенных санкций международное агентство Fitch снизило кредитные рейтинги Турции.

Впрочем, президент Эрдоган призывает соотечественников не паниковать, поскольку "с ними Аллах".