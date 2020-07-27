США начали крупнейшее испытание вакцины против COVID-19

Национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов 27 июля начал крупнейшее в мире испытание вакцины против COVID-19, в котором запланировано участие 30 тыс. добровольцев. Об этом сообщает CNBC.
В правительственных исследованиях также принимает участие американская биотехнологическая компания Moderna.
Это первые испытания, которые проводятся в рамках правительственной программы "Операция сверхсветовая скорость", основанной для ускорения разработки, производства и дистрибуции лекарств и вакцин от COVID-19.
Правительство США выбрало вакцину компании Moderna и выделило на этот проект около миллиарда долларов.
В то же время, как отмечается, гарантии, что разработанная Национальными институтами здравоохранения и Moderna экспериментальная вакцина действительно сможет защитить от коронавируса, пока нет.
Добровольцы не будут знать, вводят им настоящую вакцину или плацебо. После введения двух доз ученые будут отслеживать, какая группа людей уязвима к большему количеству инфекций, когда они занимаются своими повседневными делами, особенно в регионах, где вирус все еще быстро распространяется.
После введения двух доз ученые будут также исследовать реакцию добровольцев на саму вакцину.
Напомним, создатели вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и производимой британско-шведской AstraZeneca, планируют поставить европейским потребителям первые 60 млн доз препарата до конца года.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки.
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