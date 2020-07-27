США начали крупнейшее испытание вакцины против COVID-19

Национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов 27 июля начал крупнейшее в мире испытание вакцины против COVID-19, в котором запланировано участие 30 тыс. добровольцев. Об этом сообщает CNBC.

Реклама

В правительственных исследованиях также принимает участие американская биотехнологическая компания Moderna.

Это первые испытания, которые проводятся в рамках правительственной программы "Операция сверхсветовая скорость", основанной для ускорения разработки, производства и дистрибуции лекарств и вакцин от COVID-19.

Правительство США выбрало вакцину компании Moderna и выделило на этот проект около миллиарда долларов.

В то же время, как отмечается, гарантии, что разработанная Национальными институтами здравоохранения и Moderna экспериментальная вакцина действительно сможет защитить от коронавируса, пока нет.

В тренде В США на улицах снова "война": фото и видео жестких противостояний в Сиэтле

Реклама

Добровольцы не будут знать, вводят им настоящую вакцину или плацебо. После введения двух доз ученые будут отслеживать, какая группа людей уязвима к большему количеству инфекций, когда они занимаются своими повседневными делами, особенно в регионах, где вирус все еще быстро распространяется.

После введения двух доз ученые будут также исследовать реакцию добровольцев на саму вакцину.

Напомним, создатели вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и производимой британско-шведской AstraZeneca, планируют поставить европейским потребителям первые 60 млн доз препарата до конца года.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама