США начали новые военные учения в Средиземном море

В Средиземном море стартовали военно-морские учения США, куда прибыла ударная десантная корабельная группа ВМС США.

Об этом сообщает "Милитарный портал".

Сообщается, что в состав боевой группы вошли универсальный десантный корабль USS Iwo Jima (LHD-7), десантно-вертолетный корабль-док USS New York (LPD-21) и десантный корабль-док USS Gunston Hall (LSD-44). Также стоит отметить, что на борту этих кораблей в общей сложности находятся две тысячи морских пехотинцев.

Ранее ударная десантная группа уже начала военные учения с ударной группой ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman (CVN-75), о чем было сообщено через международную систему NOTAM. Американцы будут осуществлять полеты палубной авиации в Ионическом море и с 27 ноября по 1 декабря в южной части Адриатического моря.

Ранее стало известно, что США заявляли, что хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии. Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в августе президентом Дональдом Трампом.