США начали новые военные учения в Средиземном море

Сегодня, 10:07

Американская ударная группа кораблей с палубной авиацией и двумя тысячами морских пехотинцев начинает маневры

Американские корабли. Фото: facebook.com/USNavy
Американские корабли. Фото: facebook.com/USNavy

В Средиземном море стартовали военно-морские учения США, куда прибыла ударная десантная корабельная группа ВМС США.

Об этом сообщает "Милитарный портал".

Сообщается, что в состав боевой группы вошли универсальный десантный корабль USS Iwo Jima (LHD-7), десантно-вертолетный корабль-док USS New York (LPD-21) и десантный корабль-док USS Gunston Hall (LSD-44). Также стоит отметить, что на борту этих кораблей в общей сложности находятся две тысячи морских пехотинцев.

Ранее ударная десантная группа уже начала военные учения с ударной группой ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman (CVN-75), о чем было сообщено через международную систему NOTAM. Американцы будут осуществлять полеты палубной авиации в Ионическом море и с 27 ноября по 1 декабря в южной части Адриатического моря.

Ранее стало известно, что США заявляли, что хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии. Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в августе президентом Дональдом Трампом.
США, корабли, учения, средиземное море

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Учения НАТО в Норвегии. Фото: AFP

Финляндия заявила о доказательствах, что Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО

23 Ноября, 06:40

По словам министра, вопрос решается дипломатическим путем

Донбасс

Украинская артиллерия тренировалась отбивать противника с моря и воздуха: эффектные фото учений

22 Ноября, 23:29

Военные продемонстрировали умения по поражению нескольких волн морского десанта, минирование морского участка и применение аэрозольной маскировки без боевой стрельбы
Загрузка...

США

фото AFP

США и Южная Корея уменьшат масштаб совместных учений

22 Ноября, 03:44

Военные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск, которые ежегодно проводятся в Южной Корее, будут "сокращены в масштабах"

Запорожье

Фото: z-city

Украинские военные на Азовском море испытали новые катера и провели стрельбы

22 Ноября, 14:03

В районе стрельб украинских моряков был замечен российский корабль
Загрузка...