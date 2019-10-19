США надеются, что Турция выполнит договоренность по Сирии

Мы надеемся, что в ближайшие часы турки и курды будут воспринимать свои обязательства всерьез, - заявил Помпео

Фото: REUTERS/Murad Sezer, Stoyan Nenov, Khalil Ashawi, Omar Sanadiki

США надеются на выполнение в ближайшие часы всех положений договоренности с Турцией о приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Прекращение огня начало действовать, когда мы распространили наше заявление в четверг вечером, то есть сейчас прошло уже примерно 24 часа. Мы обеспечили хорошую координацию, чтобы создать условия для безопасного вывода курдских боевиков из зон операции Турции. Мы надеемся, что в ближайшие часы турки и курды будут воспринимать свои обязательства всерьез, и я уверен, что мы в ближайшие часы сможем выполнить все обязательства, которые были в совместном заявлении, — от 1 и до 13 пункта", — сказал он.

Помпео отметил, что, по его информации, прекращение огня в зоне турецкой операции в целом соблюдается, "несмотря на сообщения о некоторой минимальной активности".

Помпео также заявил, что "удовлетворен сообщениями о готовности ряда стран Европы забрать боевиков-исламистов", которые являются их гражданами и находятся в заключении в руках курдов за участие в войне в Сирии в составе террористических формирований. Он подчеркнул, что США считают прямым обязательством европейских стран забрать из Сирии своих граждан для отбывания в Европе тюремных сроков за терроризм и наемничество.

Реклама

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз требует от Турции полного прекращения боевых действий в Сирии и считает прекращение огня, о котором объявили Анкара и Вашингтон не перемирием, а требованием полной капитуляции курдов.

Ране турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, если достигнутые с Соединенными Штатами договоренности по отводу курдских формирований в Сирии не будут выполнены, Турция продолжит операцию.

В тренде В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но еще с большей решимостью", - подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама