США надеются на успешные переговоры властей Венесуэлы и оппозиции

США хотят мирного возвращения к демократии в Венесуэле

Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки надеются на успех переговоров на Барбадосе между представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицией. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"США хотят мирного возвращения к демократии в Венесуэле. Так что, разумеется, мы надеемся, что переговоры будут успешными", — сказал он. "Хуан Гуайдо и его команда ведут переговоры на Барбадосе не потому, что они доверяют режиму, они ведут переговоры для того, чтобы режим прекратил свое существование", —заявил Абрамс.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Николас Мадуро заявил, что встреча продолжалась пять часов, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

Ранее Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

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