США надеются заключить с талибами договоренность о мире

Американцы уже передали им ориентировочный график вывода своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты Америки рассчитывают выйти на договоренность о мире в Афганистане с радикальным движением "Талибан" до 1 сентября. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Кабуле по итогам переговоров с руководством Афганистана госсекретарь США Майкл Помпео.

"Во-первых, надеюсь, что у нас будет мирная договоренность до 1 сентября", — сказал глава внешнеполитического ведомства США. В конце сентября в Афганистане должны пройти очередные президентские выборы. По словам Помпео, стороны "почти готовы завершить работу над проектом текста, излагающего обязательства движения „Талибан" по присоединению к согражданам-афганцам ради обеспечения того, чтобы афганская земля никогда больше не стала пристанищем для террористов".

"В свете этого прогресса мы начали с талибами обсуждение иностранного военного присутствия в Афганистане, которое сегодня по-прежнему зависит от конкретных условий. Мы ясно дали понять движению „Талибан", что готовы вывести свои войска. Тем не менее я хочу четко сказать, что мы еще не согласовали график этого вывода", — подчеркнул шеф американской дипломатии.

При этом он отверг высказывания представителей движения "Талибан" о том, что американцы уже передали им ориентировочный график вывода своих войск из Афганистана. "Понимаю, что говорит [движение „Талибан". Мое заявление совершенно ясно. Мы еще не предоставляли им график", — отметил госсекретарь США.

Он также подтвердил, что США приветствуют намерение Германии и Катара "организовать в следующем месяце межафганский диалог". "Одновременно США закладывают основу для того, чтобы межафганские переговоры начались как можно скорее. Цель этих переговоров заключается в том, чтобы афганцы согласовали график и политическую дорожную карту по достижению всеобъемлющего мирного соглашения. Роль Америки не сводится к тому, чтобы диктовать исход этих переговоров", — добавил Помпео.

Как мы писали ранее, в результате взрыва взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения.

Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.

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