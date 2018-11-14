США находятся за шаг до новой холодной войны: Майк Пенс назвал врага

Если внешнеполитический вектор Китая не изменится, КНР может столкнуться с холодной войной со стороны США, предупредил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

"Если Китай не хочет холодной войны с США и их союзниками, он должен кардинально изменить свое поведение", – сказал он в интервью The Washington Post.

Пенс уверяет, что американский президент Дональд Трамп "оставляет двери открытыми" для Поднебесной, но сперва Пекин должен найти Штатам навстречу в вопросах кражи интеллектуальной собственности, соблюдения международных правил и норм, а также ограничений доступа на китайские рынки и свободы судоходства в международных водах.

"Я думаю, что это во многом будет зависеть от Аргентины", – добавил вице-президент США, имея в виду на саммит G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября-1 декабря.

Майк Пенс называет это последним шансом КНР избежать холодной войны с США.

"Мы действительно считаем, что мы сейчас находимся в сильной позиции", – резюмировал он.

Как мы уже писали, Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и в "манипулировании американской демократией".

Напомним, ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме заявил, что США изменили отношение к КНР и теперь склонны рассматривать Пекин в большей степени не как партнера в экономической сфере, а как конкурента.

Также сообщалось, что в ожидании запланированной встречи лидеров двух стран США и Китай возобновили переговоры о торговле на всех уровнях.