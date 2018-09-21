США наказали Китай санкциями за покупку российского оружия

Сегодня, 02:23

Санкции связаны с приобретением Китаем 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400  в 2018 году

фото AFP
фото AFP

Администрация Трампа ввела санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем в нарушение санкций против РФ за вмешательство в выборы в США.

Об этом пишет Reuters.

Государственный департамент США заявил, что незамедлительно наложит санкции на подразделение по разработке оборудования минобороны Китая и его руководителя Ли Шанфу за участие в "значительных сделках" с "Рособоронэкспортом".

Санкции связаны с приобретением Китаем 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400  в 2018 году, говорится в сообщении Госдепартамента.

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Они блокируют китайское агентство от подачи заявки на экспортные лицензии и участия в финансовой системе США. Минфин США также добавил их в список лиц, с которыми американцам запрещено заниматься бизнесом.

Администрация также внесла в черный список еще 33 человека и организации, связанные с российской военной разведкой, добавив их в список в соответствии с законом о противодействии противникам США (CAATSA).

CAATSA также стремится наказать Россию за ее агрессию в Украине и участие в гражданской войне в Сирии.

Ведение бизнеса с кем-либо из этого списка может спровоцировать санкции, подобные тем, которые налагаются на Китай.

Ранее в этот день Трамп подписал указ, который дает дополнительные инструменты для имплементации действующих против России санкций.
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