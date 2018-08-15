США наказали санкциями российскую компанию за сотрудничество с КНДР

Сегодня, 19:03

Всего санкционный список США был расширен на три компании – в него также вошла одна компания из Китая и одна компания из Сингапура

Фото: AFP
Фото: AFP

Власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо.

В списке Минфина США теперь числится компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов. Ранее в него были включены "Банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.

Кроме России изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.

Напомним, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги гражданам Северной Кореи в обход санкций ООН.

Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Она 1971 года рождения, предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской компании Korea Ungum Corporation.

Позже Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 о расширении санкций против КНДР. Речь идет о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк "Агросоюз", которые ведут незаконную деятельность в нарушение действующего применительно к Северной Корее санкционного режима.
США, КНДР, санкции, санкции против России , санкционный список
Источник:

Интерфакс

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