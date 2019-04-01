США наказали Турцию за покупку C-400 у России
В Пентагоне и Анкаре не комментировали эту информацию
Соединенные Штаты Америки прекратили поставки в Турцию оборудование и детали для F-35.
США предприняли данный шаг из-за планов Турции купить российскую систему С-400.
Как сообщается, США приостановили поставки в Турцию оборудования для истребителей F-35. Вместе с тем, в последние несколько дней официальные лица США уведомляли своих турецких коллег, что приостановят поставки оборудования для F-35.
Таким образом, была отменена поставка очередной партии оборудования, необходимого для обучения полетам на F-35.
Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.
Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.
Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.
В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.
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