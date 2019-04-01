Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США наказали Турцию за покупку C-400 у России

Сегодня, 23:26

В Пентагоне и Анкаре не комментировали эту информацию

Фото: MilitaryRussia.Ru
Фото: MilitaryRussia.Ru.
США наказали Турцию за покупку C-400 у России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg США В Пентагоне и Анкаре не комментировали эту информацию

Соединенные Штаты Америки прекратили поставки в Турцию оборудование и детали для F-35. 

США предприняли данный шаг из-за планов Турции купить российскую систему С-400.

Как сообщается, США приостановили поставки в Турцию оборудования для истребителей F-35. Вместе с тем, в последние несколько дней официальные лица США уведомляли своих турецких коллег, что приостановят поставки оборудования для F-35.

Таким образом, была отменена поставка очередной партии оборудования, необходимого для обучения полетам на F-35.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.

Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.

Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, Турция, оборудование, F-35, поставка, C-400

Вы сейчас просматриваете новость " США наказали Турцию за покупку C-400 у России". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Турции назвали покупку С-400 "завершенным вопросом"

29 марта, 15:07

Глава турецкого МИД заверил в том, что Анкара не собирается отказываться от покупки российских ЗРК

Турцию могут исключить из проекта по F-35 без серьезного ущерба для программы – СМИ

28 марта, 10:20

Турция вместе с США и еще семью странами принимает участие в проекте по созданию F-35

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Что случилось с родителями Владислава Листьева

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Семь причин, по которым бой А.Усика и Д.Лебедева - не состоится

Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

Журналист Муждабаев назвал "предателями" избирателей Зеленского

Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми?
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Катя Кищук показала голую грудь

Сати Казанова сменила 10 личных водителей за полгода

Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым