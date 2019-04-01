США наказали Турцию за покупку C-400 у России

В Пентагоне и Анкаре не комментировали эту информацию

Фото: MilitaryRussia.Ru.

США наказали Турцию за покупку C-400 у России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg 2019-04-01T23:26:00+03:00 США В Пентагоне и Анкаре не комментировали эту информацию

Соединенные Штаты Америки прекратили поставки в Турцию оборудование и детали для F-35.

США предприняли данный шаг из-за планов Турции купить российскую систему С-400.

Как сообщается, США приостановили поставки в Турцию оборудования для истребителей F-35. Вместе с тем, в последние несколько дней официальные лица США уведомляли своих турецких коллег, что приостановят поставки оборудования для F-35.

Таким образом, была отменена поставка очередной партии оборудования, необходимого для обучения полетам на F-35.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.

Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.

Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США наказали Турцию за покупку C-400 у России". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Reuters Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.