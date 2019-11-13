США намерены решить с Турцией вопрос по поставкам российских С-400

Этот вопрос является проблемой для США и Турции в течение нескольких лет

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США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации в ходе брифинга.

"Это было проблемой для США и Турции в течение нескольких лет. Это одна из тех очень сложных проблем, которые, по мнению президента, необходимо решать", – сказал чиновник.

Он добавил, что в "двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35".

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"Но, чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй сделает шаг", – отметил высокопоставленный сотрудник администрации.

По его мнению, президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган "на всех своих встречах, во всех своих разговорах очень, очень откровенны в том, как эта ситуация должна быть решена и каковы предпочтительные решения".

Заявление было сделано перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посетит США 12-13 ноября.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на помощника турецкого лидера сообщило, что вопрос покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 станет главной темой встречи президентов.

"Я уверен, что Эрдоган и Трамп честно обсудят этот вопрос. Я верю, что оба лидера найдут приемлемое решение, которое можно будет реализовать", – заявил агентству директор управления по связям с общественностью Фахреттин Алтун, подчеркнув: "Геополитика требует, чтобы у Турции было нескольких систем противовоздушной и противоракетной обороны".

Напомним, что ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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