США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО

/ Фото: AFP

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет Североатлантического альянса. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам его источников в Пентагоне и НАТО, до последнего времени около 22% бюджета альянса приходились на средства, которые предоставлял Вашингтон. Администрация Трампа намерена снизить этот показатель до 16%. По оценкам телеканала, Германия покрывает 14,8% бюджета.

Один из источников отметил, что США направят сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе, среди них программы в Украине и в Грузии. По сведениям CNN, другие государства, входящие в альянс, готовы компенсировать дефицит, который образуется после сокращения выделяемых американской стороной средств.

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Телеканал отмечает, что данный шаг Вашингтона является символическим, поскольку указанный бюджет НАТО, составляющий 2,5 млрд долларов, не отражает всех военных расходов государств, которые входят в Североатлантический альянс. Из данного бюджета, в частности, выделяют средства на обслуживание штаб-квартиры НАТО, на проведение некоторых операций, в виде совместных инвестиций в оборонной сфере, а также на другие нужды.

В публикации приводится комментарий представителя НАТО. Он отметил, что страны, входящие в НАТО, "согласовали новую формулу распределения расходов". Согласно новым правилам, вклад в бюджет альянса со стороны европейских стран и Канады увеличится, а со стороны США — сократится. По сведениям CNN, соответствующие договоренности были достигнуты на прошлой неделе.

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Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Хозяин Белого дома требовал от всех стран — участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в прошлом году он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.

Напомним, что 20 ноября в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран-членов НАТО.

Ранее, в конце октября, в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал новую инициативу во взаимодействии альянса с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

Также Столтенберг предупредил Россию, что если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс.

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