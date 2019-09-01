США нанесли удар по объекту "Аль-Каиды" в сирийском Идлибе

Американские военные заявили о ракетном обстреле места, где должны были находится лидеры террористов

/ Фото: AFP

Военные США нанесли ракетный удар по объекту в сирийской провинции Идлиб, где, по данным разведки, находились лидеры экстремистской группировки "Аль-Каида".

По данным разведданных, в ходе удара погибли около 40 боевиков группировки, сообщает Радио Свобода.

"Мишенями этой операции были лидеры "Аль-Каиды" в Сирии, ответственные за атаки, которые угрожали гражданам США, нашим партнерам и невиновным гражданам", – говорится в сообщении Центрального командования США.

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В Пентагоне отметили, что "ликвидация этого объекта снизит их возможность осуществлять атаки и дестабилизировать ситуацию в регионе".

Стоит добавить, что сообщение Центрального командования США не уточняет, какие именно средства применялись в ходе атаки.

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При этом Сирийская центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о гибели не менее 40 экстремистов, в том числе лидеров местной ячейки "Аль-Каиды", в результате ракетного удара.

Провинция Идлиб, расположенная вблизи границы с Турцией, в настоящее время находится в основном под контролем бывшего союзника "Аль-Каиды" в Сирии – организации "Гейат Тахрир аш-Шам".

Ранее сообщалось, что более четырех десятков сирийцев стали жертвами бомбардировок российской и сирийской авиацией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности.

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