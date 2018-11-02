США напомнили Украине об убийствах Гонгадзе и Шеремета

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Украина расследовала нераскрытые убийства журналистов, в том числе Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

Об этом 2 ноября, сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили правосудия", — говорится в заявлении диппредставительстве.

В посольстве призываюь "тщательно расследовать" преступления против журналистов.

Напомним, что 1 ноября, главный символ Парижа и всей Франции – Эйфелева башня – на время погасила свои огни в память об убитых журналистах.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко обещал сделать все необходимое для прозрачности и эффективности процесса расследования резонансного убийства Павла Шеремета. По его словам, в этом деле не должно остаться закрытых для общественности частей.

Кроме того, в сентябре Совета Европы призывал Украину как можно скорее завершить расследование убийство журналиста Георгия Гонгадзе,