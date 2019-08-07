США направили авианосец в Южно-Китайское море

Военное руководство США направило в Южно-Китайское море авианосец Рональд Рейган, который должен нести "мир посредством силы".
Об этом сообщает издание The Hill.
"Кредо этого авианосца — мир посредством силы", — заявил командующий авианосными силами Карл Томас.
Он отметил, что авианосец сыграет свою роль в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем, которые ведут споры вокруг архипелага Спратли.
"Мы просто думаем, что необходимо соблюдать международное право, а наше присутствие обеспечивает ту безопасность и стабильность, на фоне которых могут идти дискуссии между странами", — заявил Томас.
Как известно, острова архипелага Спратли являются предметом территориальных споров между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Брунеем, Малайзией и Тайванем. В октябре 2015 года к спорам активно подключился Вашингтон, направив эсминец "Лассен" на патрулирование в пределах 12-мильной зоны у подконтрольных КНР рифов Суби и Мисчиф. Тогда командующий Военно-морским силами китайской армии У Шэнли заявил, что маневры военных кораблей США в районе спорных островов Спратли могут привести к инциденту, который вызовет войну в Южно-Китайском море.
Хотя 12-мильная зона вокруг подконтрольных КНР островов не является международно признанной, китайские сторожевые катера ревниво охраняют ее – иногда идя на таран зашедших туда вьетнамских рыболовных судов.
Так, в минувшем году действия китайских ВМС привели к небезопасному инциденту с участием эсминцев КНР и США в Южно-Китайском море
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