Авианосец сыграет свою роль в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем

/ Фото: Getty Images

США направили авианосец в Южно-Китайское море https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD 2019-08-07T03:20:10+03:00 США Авианосец сыграет свою роль в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем

Военное руководство США направило в Южно-Китайское море авианосец Рональд Рейган, который должен нести "мир посредством силы".

Об этом сообщает издание The Hill.

"Кредо этого авианосца — мир посредством силы", — заявил командующий авианосными силами Карл Томас.

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Он отметил, что авианосец сыграет свою роль в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем, которые ведут споры вокруг архипелага Спратли.

"Мы просто думаем, что необходимо соблюдать международное право, а наше присутствие обеспечивает ту безопасность и стабильность, на фоне которых могут идти дискуссии между странами", — заявил Томас.

Как известно, острова архипелага Спратли являются предметом территориальных споров между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Брунеем, Малайзией и Тайванем. В октябре 2015 года к спорам активно подключился Вашингтон, направив эсминец "Лассен" на патрулирование в пределах 12-мильной зоны у подконтрольных КНР рифов Суби и Мисчиф. Тогда командующий Военно-морским силами китайской армии У Шэнли заявил, что маневры военных кораблей США в районе спорных островов Спратли могут привести к инциденту, который вызовет войну в Южно-Китайском море.

Хотя 12-мильная зона вокруг подконтрольных КНР островов не является международно признанной, китайские сторожевые катера ревниво охраняют ее – иногда идя на таран зашедших туда вьетнамских рыболовных судов.

Так, в минувшем году действия китайских ВМС привели к небезопасному инциденту с участием эсминцев КНР и США в Южно-Китайском море

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