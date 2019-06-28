США направили более десяти истребителей на Ближний Восток
F-22 стали прибывать на этой неделе на базу Эль-Удейд в Катаре
Центральное командование Вооруженных сил США перебросило в Катар более десяти малозаметных истребителей F-22 на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, F-22 стали прибывать на этой неделе на базу Эль-Удейд в Катаре – узловой пункт для военно-воздушных операций США в этом регионе.
Ведомство объяснило передислокацию F-22 необходимостью защищать американские силы и интересы. Кроме того, Центральное командование ВС США подчеркнуло, что F-22 в Эль-Удейде развернули впервые.
Издание напоминает, что в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн". На базе также находятся четыре бомбардировщика B-52, переброшенных ранее. Кроме того, в район Персидского залива были доставлены американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились на прошлой неделе. Тогда Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.
Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.
Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.
Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.
О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:
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