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США направят на Ближний Восток ударную авианосную группу

6 мая, 07:31

Вашингтон рассчитывает послать "сигнал властям Ирана"

Фото: usstulsa.org
Фото: usstulsa.org.

США в качестве сигнала властям Ирана, против которых введены санкции, направят ударную группу ВМС и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"В ответ на целый ряд беспокоящих нас и направленных на эскалацию ситуации сигналов и угроз Соединенные Штаты направляют ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США, чтобы послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы", — отмечается в документе.

"Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана", — подчеркивает также Болтон.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.

Мы также писали о теракте в иранской провинции Систан и Белуджистан, где в феврале террориста-смертник атаковал автобус с бойцами Корпуса стражей Исламской революции. Жертвами нападения стали не менее 27 иранских военных.

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Тег Иран, США, ВМС, Болтон, Хасан Роухани, ВМС США

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Источник:

ТАСС

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