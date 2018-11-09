США назвали причину срыва переговоров с КНДР

Переговоры госсекретаря Майка Помпео и делегации КНДР не состоялась по инициативе Северной Кореи

Встреча американского государственного секретаря Майка Помпео и северокорейской делегации не состоялась по инициативе КНДР. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает Reuters.

По ее словам, представители КНДР предложили перенести встречу по "какой-то причине".

"Госсекретарь Помпео был готов ее провести. Мы по-прежнему открыты к переговорам, и я не думаю, что в данном случае была какая-то серьезная проблема", – сказала Хейли.

Поспред США отметила, что, вероятно, перенос переговоров был связан с неготовностью Северной Кореи.

Как известно, 7 октября состоялись переговоры государственного секретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Встреча дипломата с северокорейским лидером длилась около двух часов. Темами для обсуждения были денуклеаризация КНДР и второй американско-северокорейский саммит. Также Помпео сделал заявление по новой встрече Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, что начало денуклеаризации было положено в ходе встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июля. Переговоры в расширенном формате завершилась после почти двухчасовых переговоров.

Кроме того, недавно Северная Корея обратилась к США в ультимативной форме предупредив, что не остановит свою ядерную программу, если Белый дом не предоставит со своей стороны гарантии безопасности.