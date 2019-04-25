США назвали провокацией "паспортный" указ Путина

России предстоит решить, хочет ли она дальнейшей эскалации напряженности или исполнения обязательств в рамках Минских соглашений

Фото: AFP

В Госдепартаменте США заявили, что упрощенное предоставление гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса является провокацией, а также может помешать реализации Минских договоренностей.

"Указ президента Владимира Путина создает серьезные препятствия для реализации Минских договоренностей. Россия с помощью этой провокации усиливает нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины", — утверждается в пресс-релизе американского дипведомства.

"Это произошло спустя три дня после того, как народ Украины подавляющим большинством избрал Владимира Зеленского президентом Украины. Избранный президент Зеленский неоднократно выражал готовность к диалогу с Россией для реализации Минских договоренностей, чтобы положить конец войне на востоке Украины, которая унесла жизни 13 тыс. человек. Теперь России предстоит решить, хочет ли она дальнейшей эскалации напряженности или исполнения обязательств в рамках Минских соглашений", — утверждает Госдепартамент.

В свою очередь, Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.

Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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