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США назвали самую правдоподобную причину отключение электроэнергии в Венесуэле

Сегодня, 05:05

Провода высоковольтных линий электропередачи со временем провисают

Фото: AFP
США назвали самую правдоподобную причину отключение электроэнергии в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/528/633/5c85286334d96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/528/633/5c85286334d96.jpg США Провода высоковольтных линий электропередачи со временем провисают

Соединенные Штаты считают наиболее правдоподобным объяснением отключения электричества в большинстве штатов Венесуэлы тем, что провисшие провода линий электропередачи задели за ветви деревьев, в результате чего начался пожар. Такое объяснение озвучил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Наиболее правдоподобным объяснением является то, что провода высоковольтных линий электропередачи со временем, на протяжении многих месяцев и лет, прогибаются, они провисают и задевают за деревья и кусты, и это создает угрозу пожара. Такое объяснение дали большинство экспертов", — утверждал он.

"Все просто: надо вырубать или подрезать деревья и кусты, чтобы они не касались линий, а это не делалось. На самом деле никакого обслуживания не проводилось в течение нескольких лет, но уже много десятилетий", — уверен Абрамс. "Это лучшее объяснение, которое у нас имеется, и оно сделано, разумеется, не на основе оценки на месте, а на базе докладов ряда экспертов, которые мы получили", — уточнил он.

Ранее власти Венесуэлы заявили о полном восстановлении электроснабжения в стране, но в стране не исключают новых атак на энергосистему

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, США, свет, электричество, Мадуро, блэкаут

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Источник:

ТАСС

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