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США назвали условие ужесточения санкций против КНДР

Сегодня, 07:58

Ужесточение режима санкций возможно в случае отказа Пхеньяна от ядерного разоружения

США назвали условие ужесточения санкций против КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c4/849/5c46c48495567.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c4/849/5c46c48495567.jpg США Ужесточение режима санкций возможно в случае отказа Пхеньяна от ядерного разоружения

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточит режим санкций против КНДР, если она откажется от ядерного разоружения. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон отметил, что США ожидают "немало потенциальных решений со стороны Северной Кореи по поводу того, серьезно ли они настроены на дальнейшие переговоры".

"Если они не хотят этого (ядерного разоружения – ред.), то им не будут предоставлены послабления от сокрушающих экономику санкций, наложенных на них. На самом деле эти санкции будут поступательно ужесточаться", – предупредил он и добавил, что президент США совершенно недвусмысленно говорил о подобных последствиях.

Ранее мы писали о том, что на северо-западе КНДР начались восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ. По мнению специалистов, восстановления объектов начались примерно между 16 февраля и 2 марта 2019 года. 

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения. 

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Тег США, заявление, КНДР, санкции, Болтон

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Источник:

ТАСС

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