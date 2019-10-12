США не будут повышать пошлины на товары из Китая с 15 октября

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки не будут повышать таможенные пошлины на товары из Китая с 15 октября, как это было запланировано ранее. Об этом заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин по итогам второго заключительного дня американо-китайских переговоров в Вашингтоне.

"Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ запросил, а президент США Дональд Трамп одобрил: пока мы занимаемся бумажными вопросами, мы не будем повышать, как планировалось, пошлины на китайские товары с 25% до 30% на следующей неделе", — заявил министр в Овальном кабинете Белого дома.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.

Реклама

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

В тренде Дело на десятки миллиардов долларов: как Китай соперничает с Россией за Казахстан

Читайте также: Nike и Adidas попросили Трампа отменить новые пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама