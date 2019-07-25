США не будут сопровождать каждое судно в Персидском заливе – Пентагон

Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива

Фото: Pixabay

США готовы защищать свои коммерческие суда в районе Персидского залива, но не собираются обеспечивать военный эскорт каждого из них. Об этом новый глава Пентагона Марк Эспер заявил в беседе с журналистами.

"Если мы посчитаем, что американское судно может быть под угрозой, что оно может быть остановлено или задержано, мы захотим убедиться, что у нас есть возможность сделать так, чтобы этого не произошло. Это может означать, что корабль ВМС США будет находиться в непосредственной близости для сдерживания угрозы. Но, опять же, это не обязательно означает, что за каждым судном, следующим через пролив под американским флагом, будет эсминец", — сказал Эспер.

Он пояснил, что корабли сопровождения должны находиться на таком расстоянии, чтобы иметь возможность "реагировать достаточно быстро для предотвращения провокаций".

Ранее сообщалось, что Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, шедшего под британским флагом.

Напомним, Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Инициатива должна предотвратить захваты Ираном торговых судов западных и арабских стран.

Как сообщалось, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира. Участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.

Фото: Wikipedia

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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