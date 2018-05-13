США не исключает возможность санкции против стран, продолжающих соблюдать сделку по иранскому атому

Сегодня, 17:39

Вашингтон надеется на то, что европейские страны вслед за США выйдут из иранской ядерной сделки

Фото: AFP
Фото: AFP

США не исключают возможность рассмотрения Вашингтоном вопроса о санкциях в отношении европейских стран, которые продолжат соблюдать соглашение по иранскому атому. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает CNN.

"Возможно. Зависит от поведения правительств", – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он выразил надежу, что надежду на то, что европейские страны выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому.

"Я думаю, европейцы увидят, что пойти с нами в их интересах", – сказал Дж.Болтон в интервью каналу.

Ранее французский министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что европейские страны должны противостоять администрации Дональда Трампа в вопросе ядерной сделки с Ираном и не должны действовать как "вассалы" США. 

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

Напомним, на основании соглашения, к которому пришли в июле 2015 года Иран и шесть стран посредников по программе развития мирного атома в Иране, с него были сняты международные санкции. Среди главных пунктов соглашения – вывоз большей части обогащенного Ираном урана за границу, ни один из ядерных объектов страны не подлежит демонтажу, превращение завода Фордо в научно-исследовательский центр без необходимых мощностей для обогащения урана, доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на 20 лет.
Иран, США, ядерное оружие, санкции, Болтон, ядерная сделка
Источник:

Интерфакс-Украина

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