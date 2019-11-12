США не исключают возможность связать предоставление помощи странам с отношением к религиям

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Белый дом рассматривает возможность связатьпредоставление иностранной помощи той или иной стране с тем, как ее власти относятся к проживающим на территории государства религиозным меньшинствам. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их сведениям, разработка данного президентского указа находится на ранней стадии. Ожидается, что предложение будет распространяться на гуманитарную помощь, но оно может охватить и военную. Инициативу обсуждают сотрудники Совета национальной безопасности и Совета по внутренней политике при Белом доме, Госдепартамента и аппарата вице-президента. "Вице-президент Майкл Пенс всегда рад поддержать религиозную свободу как здесь, у себя дома, так и за рубежом", — сообщила СМИ пресс-секретарь Пенса Кэти Уолдмен.

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Рассматриваемое предложение может существенно изменить распределение помощи по всему миру. Источник издания сообщил, что власти изучают возможность использовать оценки Комиссии США по международной религиозной свободе. В список комиссии с "вызывающими особое беспокойство странами" входят как союзники США (в лице Саудовской Аравии), так и противники (например, Иран). При этом комиссия обеспокоена ситуацией с религиозной свободой в таких странах, как Вьетнам, Египет, Индия, Ирак, Китай и Турция. Кроме того, отмечает газета, на возможность предоставления помощи будет влиять и такой фактор, как борьба с торговлей людьми. Так как многие важные детали инициативы обсуждаются, указывает издание, Трампа пока еще не ознакомили с ней.

В сентябре на проходившем на полях Генассамблеи ООН мероприятии, посвященном религиозным свободам, Трамп объявил, что власти США дополнительно выделят 25 млн долларов на защиту свободы вероисповедания и религиозных объектов по всему миру. Американский лидер также призвал все страны мира уважать право на свободу вероисповедания. По его словам, "80% мирового населения живет в странах, где религиозная свобода подвергается значительной опасности или даже объявлена вне закона".

Напомним, что ранеев США решили проверить фонд помощи другим странам. Средства должны быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

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