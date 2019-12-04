США не исключают возможности введения пошлин на импорт автомобилей

Трамп заявлял, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС, Японии и других стран «представляет собой угрозу для национальной безопасности» США

/ Фото: Pixabay

Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему не исключает возможности введения пошлин на импорт автомобилей. Об этом сообщил агентству Reuters министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.

"Мы ведем переговоры с отдельными компаниями. Может оказаться, что в пошлинах есть необходимость, а может и нет", — сказал Росс журналистам агентства, однако не уточнил дату возможного введения тарифов.

В мае американский лидер, ссылаясь на министерство торговли, заявил, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС, Японии и других стран "представляет собой угрозу для национальной безопасности" США. В связи с этим президент поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру провести консультации по торговому соглашению с Брюсселем и доложить о результатах через 180 дней, однако по истечении этого срока в середине ноября о введении пошлин объявлено не было.

Реклама

Напомним, что продолжается торговая война между США и Китаем. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

В тренде Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах

Читайте также: Nike и Adidas попросили Трампа отменить новые пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама