США не оставляют попыток договориться с Турцией по С-400

Американский генерал отметил, что С-400 и F-35 несовместимые системы

Фото: MilitaryRussia.Ru.

США не оставляют попыток договориться с Турцией по С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg 2019-04-03T02:58:00+03:00 США Американский генерал отметил, что С-400 и F-35 несовместимые системы

США продолжают переговоры и намерены договориться с Турцией о приобретении Анкарой американских комплексов Patriot ("Пэтриот") вместо российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Он отвечал на вопросы журналистов во время встречи с председателем Комитета начальников штабов (Генштаба) Республики Корея Чжон Гён Ду на военной базе Майер-Хендерсон-Холл недалеко от главного здания Пентагона в штате Вирджиния близ Вашингтона.

"Как вы знаете, это сложная проблема — С-400 и (американские истребители-бомбардировщики) F-35. Мы ясно дали понять, что это несовместимые системы. Но мы все еще работаем над этим и надеемся, что сможем договориться с Турцией. Таким образом, мы не сдаемся", — подчеркнул американский генерал.

"Мы не разочаровались в попытках справиться с этим. Мы сделали, как нам кажется, очень хорошее предложение по Patriot для обеспечения потенциала ПВО Турции", — отметил Данфорд.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что американское правительство выступает за то, чтобы Турция продолжала оставаться участницей программы создания F-35 и при этом не стала бы доводить до конца реализацию контракта на приобретение у РФ С-400. По словам Шанахана, Вашингтон продолжает убеждать Анкару в необходимости купить американские противоракетные комплексы Patriot вместо С-400.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.

Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.

Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.

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