США не отказываются от диалога с КНДР по вопросам ядерного разоружения

США готовы вести с Северной Кореей диалог «столько, сколько это будет необходимо»

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США готовы продолжать диалог с КНДР по проблеме денуклеаризации.

Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, об этом заявил в Вашингтоне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.

"Очевидно, что к настоящему моменту мы не достигли той степени прогресса по проблеме денуклеаризации, на которую надеялись. Однако мы не отказываемся и не откажемся от работы на этом направлении", — подчеркнул Бигэн, выступая на мероприятии в американской столице.

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Говоря об ультиматуме, предъявленном ранее КНДР Соединенным Штатам, дипломат назвал установленные Пхеньяном сроки "искусственными", подчеркнув, что США готовы вести с Северной Кореей диалог "столько, сколько это будет необходимо".

Днем ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

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При этом представитель внешнеполитического ведомства народной республики напомнил о том, что в конце нынешнего года истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах. "Все, что сейчас может быть сделано, это выбор США, и только от США зависит, какой рождественский подарок они для себя выберут", — резюмировал Ли Тэ Сон.

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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