США не перевели Украине более 35 млн долларов военной помощи

Члены Конгресса США осведомлены об этом и требуют разъяснений

/ Фото: AFP

Украина не получила свыше 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила электронная версия газеты Los Angeles Times

Ее журналисты ознакомились с документами Пентагона, из которых следует, что указанная сумма осталась на американских счетах. По каким причинам, пока не уточняется. По сведениям издания, члены Конгресса США осведомлены об этом и требуют от представителей американского военного ведомства разъяснений.

В публикации приводится комментарий официального представителя Пентагона Карлы Глисон. Она подтвердила, что Украина пока не получила помощи примерно на 36 млн долларов, но не уточнила, почему это произошло. По ее словам, средства будут выделены "в течение нескольких недель".

По оценке издания, то обстоятельство, что Украина не получила финансовую помощь в полном объеме, может стать аргументом для демократов в рамках процедуры импичмента Трампа. Как констатируется в материале, представители администрации США ранее заявляли, что Киев получил всю помощь.

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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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