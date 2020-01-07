США не планируют выводить войска из Ирака – Пентагон

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Соединенные Штаты Америки не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил журналистам министр обороны США Марк Эспер.

"Решения покинуть Ирак нет", — приводит его слова агентство Reuters. Так Эспер прокомментировал переданную ранее рядом СМИ, информацию о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция объявила о решении вывести войска с территории Ирака. СМИ ссылались на некое письмо, переданное штабом операции "Непоколебимая решимость" иракским военным. "Я не знаю, что это за письмо", — сказал глава Пентагона. "Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка", — подчеркнул он.

Глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах также заявила, что США не меняют планов присутствия в Ираке. "Мы продолжим консультироваться с правительством Ирака в деле разгрома террористической группировки „Исламское государство" и в плане поддержки иракских сил безопасности, — говорится в сообщении Фарах в Twitter. — Мы остаемся привержены коалиции по борьбе с ИГ и гарантиям безопасного и процветающего будущего для народа Ирака".

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Напомним, что 5 января парламент Ирака в ответ на американские бомбардировки в принятой на экстренном заседании резолюции обязал правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

Обстановка накалилась еще сильнее после того как,

63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель – бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Как известно, спецподразделение "Аль-Кудс" занимается проведением спецопераций за пределами Ирана. "Аль-Кудс" под руководством Сулеймани оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграло важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству диктатора Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.

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