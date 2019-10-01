США не собираются возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров

Вооружения были выведены оттуда несколько десятилетий назад, и это сейчас не обсуждается, - заявили в Пентагоне

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров, этот вопрос сейчас не обсуждается. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

"У нас нет конкретных планов возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров. Вооружения были выведены оттуда несколько десятилетий назад, и это сейчас не обсуждается", — сказал он, отвечая на вопрос о планах США разместить новые вооружения в Азии в связи с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Руд повторил утверждения о том, что Вашингтон вышел из Договора из-за имевших место нарушений с российской стороны. По словам замминистра, США начали разработки ракет средней дальности. "Мы находимся на очень ранней стадии их разработки, изучаем возможности, — отметил он. — У нас нет конкретных планов в данный момент размещать их где-либо".

Реклама

На вопрос о диалоге с Пекином в данной сфере, Руд подтвердил, что данные вопросы затрагиваются. "Китай обладает тысячами ракет средней дальности, но не сильно заинтересован в контроле над вооружениями", — сказал он.

В тренде Эксперт рассказал, как США втягивают Россию в гонку вооружений

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама