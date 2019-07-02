США не согласятся на частичный отказ КНДР от "ядерной заморозки"

Йонбен – крупнейший ядерный объект КНДР, созданный в 1964 году

Фото: AFP

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отверг возможность "ядерной заморозки" КНДР, о которой ранее писала газета The New York Times.

"Ни сотрудники Совета национальной безопасности, ни я не обсуждали и не слышали о каком-либо стремлении "утешиться ядерной заморозкой со стороны КНДР", – написал Болтон в своем твиттере.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа подумывает согласиться на "ядерную заморозку" КНДР, чтобы улучшить ход переговоров Вашингтона и Пхеньяна. "Заморозка" подразумевает, что КНДР прекратит производить новое ядерное оружие, но сохранит уже существующее. В обмен на это США якобы согласятся снять санкции с Северной Кореи.

По данным издания, новый план администрации Трампа предполагает снятие санкций в обмен на отказ не только от ядерного объекта в Йонбене (что Пхеньян предлагал сделать на провальном саммите США-КНДР в Ханое), но и от других ядерных объектов.

Йонбен – крупнейший ядерный объект КНДР, созданный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писалиДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

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