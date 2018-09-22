США не ставят перед собой цель сменить режим в Иране – Помпео

Сегодня, 04:01

Он отметил, что если Иран выполнит ряд требований США, то власти страны готовы к сотрудничеству 

фото AFP
фото AFP

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что смена руководства Ирана не являются целью политики администрации президента Дональда Трампа.

Он отметил, что если Иран выполнит ряд требований США, то власти страны готовы к сотрудничеству с руководством Ирана.

"Смена режима – это не политика Трампа. Мы выразили предельно открыто, чего мы хотим от Ирана – чтобы он перестал осуществлять запуски ракет по Эр-Рияду, вооружать Хезболлу, угрожающую Израилю, и прекратил быть самым крупным в мире спонсором терроризма", – заявил Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что действия его администрации могут привести к краху Ирана. 

"Когда я пришел сюда (в Белый дом. – Ред.), вопрос заключался в том, когда они захватят Ближний Восток", – сказал президент, говоря про Иран. "Теперь же вопрос заключается в том, выживут ли они", – добавил американский лидер, не развив свою мысль.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране.

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив иранцев на следующие 25 лет. Теперь инициативная группа (в Госдепартаменте) планирует осуществить то же самое путем давления, дезинформации и демагогии. У нее ничего не выйдет", – говорится в заявлении.

Как известно, Госдепартамент США принял решение создать группу для координации своей политики в отношении Ирана. Ее работой будет руководить Брайаном Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану.

Ранее в Тегеране заявили, что попытки экономического давления и угрозы со стороны США никогда не заставят Иран изменить свою политику в ближневосточном регионе.
политика, Иран, США, угрозы, цель, Госдепартамент США, помпео
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: AFP

Иран угрожает заблокировать глобальное решение по нефти

Вчера, 12:05

В Тегеране уверены, что сотрудничество со Штатами вредит ОПЕК

США

Госдеп США. Фото: из открытых источников

В Госдепартаменте США назвали главную цель санкций против Ирана

19 Сентября, 17:37

Вашингтон пытается помешать агрессивной деятельности Ирана на Ближнем Востоке
Загрузка...

Другие страны

Фото: Fotolia

Иран пригрозил вернуться к обогащению урана: стало известно условие

15 Сентября, 14:06

В Тегеране недовольны бездействием ЕС после выхода США из "ядерной сделки"

Другие страны

В Иране сделали заявление. Фото: Fotolia

Иран выдвинул ЕС ультиматум по ядерной сделке

5 Сентября, 12:31

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД

США

фото AFP

Трамп заявил, что Россия и Иран могут совершить серьезную ошибку в Сирии

4 Сентября, 04:03

Трамп предостерег Россию от серьезной гуманитарной ошибки в Сирии

Другие страны

Фото: Pixabay

Ирак и Иран отказались от использования доллара

2 Сентября, 17:25

При двусторонней торговле будет использоваться другая валюта
Загрузка...