США не заключат торговую сделку с Канадой и Мексикой, если не будет прорыва – Трамп

Сегодня, 01:56

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году

Фото: AFP
Фото: AFP

Вашингтон не пойдет на перезаключение трехстороннего торгового соглашения с Мехико и Оттавой, если на этих переговорах не произойдет прорыв, отвечающий интересам США. С таким предупреждением выступил в четверг на заседании своего кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп, – передает ТАСС.

"Я не спешу. Если у нас не будет прорыва, то не заключайте сделку", – заявил глава американской администрации представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру при обсуждении с ним консультаций с Канадой и Мексикой.

В июне Трамп не исключил свертывания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и перехода на двусторонние договоренности аналогичного содержания с Канадой и Мексикой.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году. Оно вступило в силу в 1994 году. По требованию Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны начали консультации о фактическом перезаключении этой договоренности на новых условиях.

Ранее Турция готова искать "новых друзей" вместо США. Президент Реджеп Эрдоган предъявил Вашингтону ультиматум: если санкции не отменят, отношения уже не будут такими, как прежде.

Также Трамп заверил, что санкции в отношении России сохранятся.
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