США нужны Космические силы, чтобы противостоять России и Китаю – глава Пентагона

Мэттис утверждает, что у США нет планов по размещению оружия в космосе

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США необходимы Космические силы для защиты своих спутников от России и Китая. Как сообщает во вторник газета "Вашингтон пост", об этом он заявил в ходе своего визита в Бразилию, – передает ТАСС.

По данным издания, Мэттис утверждает, что у США нет планов по размещению оружия в космосе. При этом он подчеркнул, что спутники играют важную роль не только в проведении военных операций, но и жизненно необходимы для мировой экономики, в связи с чем очень важно их оборонять.

В связи с этим он заявил, что в январе 2007 года Китай с помощью ракеты наземного базирования уничтожил собственный метеорологический спутник, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам свои возможности. Мэттис также вновь подчеркнул, что создание Космических сил является ответом на растущие угрозы со стороны других стран.

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Между тем в конце октября минувшего года США отказались поддержать в ООН три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе и разработанные в соавторстве Россией, Китаем и рядом других стран. Ключевым элементом одной из резолюций являлся призыв к скорейшему запуску международных переговоров о выработке юридически обязывающего документа, призванного не допустить размещения оружия в космосе.

В июне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Хозяин Белого дома уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".

Накануне министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал решение о создании космических сил как отдельного вида Вооруженных сил Соединенных Штатов.

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Отметим, Верховная Рада намерена разрешить предприятиям, входящим в сферу управления Государственного космического агентства, создавать подразделения военизированной охраны для охраны имущества и космической техники при ее производстве, испытаниях, транспортировке и эксплуатации.