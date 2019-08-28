США обеспокоены активизацией китайских спецслужб в соцсетях

В последнее время масштабы использования китайскими спецслужбами социальных сетей привлекли пристальное внимание и Facebook, и Twitter, и YouTube

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Контрразведка США серьезно обеспокоена активизацией деятельности китайских спецслужб в соцсети LinkedIn, которая насчитывает 645 млн пользователей. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на директора Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Иванину.

"Мы наблюдаем за тем, как китайские разведывательные службы осуществляют широкомасштабную деятельность. Вместо того, чтобы направлять шпионов в США с целью рекрутировать одного единственного агента, гораздо эффективнее сидеть за компьютером в Китае и направлять выдержанные в дружелюбном тоне запросы тысячам потенциальных целей, используя при этом поддельные личные данные", – сказал он.

По данным Издания, Иванина назвал LinkedIn "лучшей площадкой для сбора информации", но при этом воздержался от конкретики.

Представитель LinkedIn Николь Леверич заявила газете, что ее компания активно удаляет поддельные аккаунты и использует при этому информацию, поступающую из различных источников, в том числе из правительственных ведомств. "Мы добиваемся соблюдения наших правил, которые совершенно ясны: создание поддельных аккаунтов или попытки лгать или вводить пользователей в заблуждение являются нарушением условий использования нашего ресурса", — заявила она.

По данным СМИ, в последнее время масштабы использования китайскими спецслужбами социальных сетей привлекли пристальное внимание и Facebook, Twitter и YouTube начали выявлять и удалять аккаунты, через которые может распространяться "китайская дезинформация".

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Напомним, что ранее США обвинили Китай в манипуляциях из-за протестов в Гонконге.

Ранее Twitter сообщила, что зафиксировала в сегменте своей сети микроблогов в Гонконге информационную операцию при участии 936 аккаунтов, зарегистрированных в Китае. Сеть заблокирована в Китае, поэтому во многие аккаунты вход осуществляется с помощью VPN-сервисов.

Также компания Facebook проинформировала о блокировке в своей соцсети семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, "вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные на Гонконге".

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Напомним, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе, вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Отметим, что на данный момент Гонконг подозреваемых не выдает. Жители Гонконга считают, что в случае принятия этого закона коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов. Власти до сих пор не отложили принятие документа, а лишь приостановили его рассмотрение.

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