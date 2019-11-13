США оборудуют старые бомбардировщики для запуска новейших ракет

Фото: flickr.com/Steve Elliott

Военно-воздушные силы США могут задействовать старые модели стратегических бомбардировщиков, такие как B-52 Stratofortress, чтобы переоборудовать их для запуска гиперзвукового оружия.

Как сообщил Уилл Ропер, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике, идея заключается в том, чтобы "превратить имеющиеся бомбардировщики в нечто иное".

"B-52 с большим количеством гиперзвукового оружия на нем — это бомбардировщик только по названию. Но, конечно, он не сбрасывает бомбы. Скорее наоборот: он запускает ракеты", — рассказал представитель ведомства.

По его словам, американцы быстрыми темпами работают "над тем, чтобы разместить гиперзвуковое оружие на B-52, и эта программа идет удачно".

Отметим, что в июне американцы провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска, носителями которых стали B-52.

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В ВВС сообщили, что в испытаниях участвовала версия прототипа, на которой находились только сенсорные датчики, боевой части у нее не было. В пресс-службе отметили, что во время испытаний пуски не проводились, прототип только "собирал данные об окружающей среде" и о самом полете.

Кроме того, отмечалось в документе, "были собраны данные о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете". В пресс-службе пояснили, что "такой тип сбора данных необходим для всех систем вооружения ВВС, находящихся в стадии разработки".

Ропер ранее сообщал об использовании "предоставленных Конгрессом полномочий по скорейшему созданию прототипа" гиперзвукового оружия для вооруженных сил страны. Он пояснил, что разработка "проводится в сжатые сроки" вместе с американской корпорацией Lockheed Martin, которая получила соответствующий контракт от Пентагона в августе 2018 года.

Стоит напомнить, что B-52 — это самый старый американский тяжелый дальний бомбардировщик. В ВВС он используется с 1955 года (впервые поднялся в воздух в 1952 году). В настоящее время в составе ВВС находится 76 этих самолетов (18 из них — в резерве), каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные, и мин.

Стоимость одной такой машины составляет около 84 миллионов долларов. В общей сложности было выпущено 744 самолета, они применялись американцами практически во всех недавних вооруженных конфликтах — прежде всего в Афганистане и Ираке — для нанесения ударов с воздуха высокоточными боеприпасами.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты, а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Кроме того, в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее в этом году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

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