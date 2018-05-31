США обратились к Венгрии из-за "языкового спора" с Украиной

Сегодня, 00:24

Днем ранее Сиярто провел переговоры с украинским главой МИД Павлом Климкиным

фото AFP
фото AFP

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто подчеркнул неотложную необходимость помочь Украине из-за угрозы российской агрессии.

В Вашингтоне отметили, что сейчас важно обеспечить и поддержать взаимодействие Украины с НАТО. А также – противостоять враждебному влиянию России в Центральной Европе, пишет Голос Америки.

Согласно официальному сообщению, обе стороны согласились, что Европа должна диверсифицировать свои источники энергии.

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Днем ранее Сиярто провел переговоры с украинским главой МИД Павлом Климкиным. После длительных отказов Венгрия согласилась на проведение двусторонних консультацийс участием венгерской общины Закарпатья, чьи права, как считает Будапешт, Украина нарушает. Речь идет о норме образовательной реформы, согласно которой школьники должны владеть государственным языком.

Венгрия уже заблокировала встречу на уровне глав МИД НАТО с участием Украины.

На прошлой неделе стало известно, что Венгрия обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с требованием пересмотреть политику в отношении Украины из-за "провала реформ", но Альянс проигнорировал все предложения Будапешта.
Венгрия, США, Украина, закон об образовании, помпео, Майк Помпео

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