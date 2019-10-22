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США обсуждают с Японией размещение новых ракет

22 октября, 06:57

Пока не ясно, упоминала ли американская сторона на переговорах развертывание новых вооружений именно в Японии

/ Фото: AFP

США начали консультации с японской стороной по поводу развертывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщила газета "Асахи".

"Представитель США высокого ранга прибыл в Японию, чтобы встретиться с представителями оборонного ведомства, МИД, а также национального Совета безопасности. Что касается размещения новых ракет, то эта тема стояла в повестке дня", — приводит издание слова неназванного американского военного чиновника.

Вместе с тем не ясно, упоминала ли американская сторона на переговорах развертывание новых вооружений именно в Японии. Ранее министр обороны США Марк Эспер высказывал намерение разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и, по всей видимости, в качестве одного из вариантов Вашингтон может рассматривать Японию, отмечает газета.

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Напомним, что ранее США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

"Эти пуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или кризисные ситуации в регионах", – заверило командование.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в рамках программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

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США Япония ракета размещение Договор РСМД

Источник: ТАСС

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