США обвинили Иран в поставках ракет террористам

Спецпредставитель Госдепа рассказал, как иранцы вооружают "Хезбаллу" для атак на Израиль

Брайан Хук. Фото: REUTERS/Simon Dawson

Несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов, Иран не только продолжает разрабатывать ракеты, но и вооружает ими ближневосточные группировки.

Об этом, выступая в комитете по иностранным делам американского Сената, заявил 16 октября спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, назвав это "недавно рассекреченной информацией".

"С прошлого года Иран передавал целые ракеты находящимся под американскими санкциями отдельным террористическим группировкам в регионе. Иран продолжает разрабатывать ракетные системы и связанные с ними технологии исключительно для экспорта своим марионеткам в регионе", — подчеркнул дипломат.

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По словам Хука, Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника, Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, что ранее Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

О недавнем конфликте, который едва не закончился началом военных действий против Ирана – атаке на два танкера в Оманском заливе – вы можете узнать в видеосюжете:

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