США обвинили Китай в искажении информации о процессе торговых переговоров

В Китае заявили, что не хотят торговой войны, но не боятся ее

Фото: REUTERS/Jason Lee.

Соединенные Штаты Америки выступили с обвинениями в адрес Китая в искажении информации о процессе торговых переговоров между странами. Об этом говорится в совместном заявлении офиса представителя США на торговых переговорах и американского министерства финансов.

"Соединенные Штаты расстроены, что Китай решил в публичных заявлениях придерживаться поисков виноватого, представляя в неверном свете природу и историю торговых переговоров между нашими странами", — указано в заявлении.

Согласно позиции США, первоначально президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении ряда китайских товаров на основании сделанных в ходе исследования торговой практики Пекина выводов о том, что "нечестные торговые действия" КНР стоили Соединенным Штатам "и их компаниям сотни миллиардов долларов ежегодно".

"Вместо того чтобы конструктивно работать над разрешением наших опасений, Китай повысил ставки и выступил с ответными мерами, установив неоправданные пошлины на американский экспорт, и Соединенные Штаты отреагировали дополнительными пошлинами", — отмечается в документе.

В опубликованной в воскресенье пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге о позиции Китая в переговорах с США по торгово-экономическим вопросам говорится, что "Китай не пойдет на компромисс по важнейшим принципиальным вопросам. КНР не хочет торговой войны, но не боится ее и при необходимости будет вести борьбу в таком противостоянии".

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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