США обвинили Китай в манипуляциях из-за протестов в Гонконге

/ Фото: AFP

Информация от американских компаний свидетельствует о проводимой Китаем операции против участников протестов в Гонконге и о попытке Пекина манипулировать данными. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Это новая попытка манипуляции данными. Мы надеемся на то, что Китай с уважением отнесется к призывам к демократии и свободе", — отметил он.

"Китайцы обещали избегать милитаризации Южно-Китайского моря, давали обещания касательно прав человека в восточных провинциях. Мы пытаемся согласовать с ними новое торговое соглашение и при этом вести этот процесс так, чтобы у нас была возможность верифицировать выполнение положений соглашения и не сталкиваться с последствиями невыполнения Китаем взятых на него обязательств", — ответил Помпео на вопрос о том, могут ли протесты в Гонконге повлиять на процесс торговых переговоров между США и Китаем.

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Ранее Twitter сообщила, что зафиксировала в сегменте своей сети микроблогов в Гонконге информационную операцию при участии 936 аккаунтов, зарегистрированных в Китае. Сеть заблокирована в Китае, поэтому во многие аккаунты вход осуществляется с помощью VPN-сервисов.

Также компания Facebook проинформировала о блокировке в своей соцсети семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, "вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные на Гонконге".

Напомним, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе, вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Отметим, что на данный момент Гонконг подозреваемых не выдает. Жители Гонконга считают, что в случае принятия этого закона коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов. Власти до сих пор не отложила принятие документа, а лишь приостановили его рассмотрение.

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