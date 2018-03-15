США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему

По информации Вашингтона, речь идет о многоуровневой кампании российского правительства по вторжению в американские сети

Министерство внутренней безопасности США и ФБР заявили, что правительство России причастно к организации серии кибератак на системы критической инфраструктуры США.

В совместном заявлении говорится, что подконтрольные российскому правительству хакеры, начиная с марта 2016 года или, возможно, еще раньше, проводили целенаправленные атаки на государственные учреждения и секторы с критической инфраструктурой, включая энергетические, ядерные, коммерческие объекты, водное хозяйство, авиацию и производство, передает Reuters.

По информации Вашингтона, речь идет о многоуровневой кампании российского правительства по вторжению в американские сети. В МВБ и ФБР предупредили, что кибератака была нацелена на сети небольших коммерческих объектов. Хакеры устанавливали вредоносное ПО, осуществляли направленный целевой фишинг и получили удаленный доступ к сетям энергетического сектора.

Как сообщалось, ранее США обвинили Россию в "энергетическом" вмешательстве. Такие сведение содержатся в докладе, который подготовил Комитет палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. В нем указывается о действиях России посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях.

При этом Россия также обвинила США во вмешательстве в выборы. МИД РФ Сергей Лавров уверен, что этим занимается посольство США в Москве.